Papà protagonista, da leggere insieme

Dopo qualche settimana di organizzazione, la collaborazione tra il Sistema Bibliotecario Consortile Panizzi e Nati per Leggere Lombardia riprendono insieme gli eventi che accompagneranno i piccoli lettori e i loro genitori ed educatori per tutto il 2021.

Il primissimo appuntamento per il nuovo ciclo è gratuito e tutto dedicato ai papà e alla loro festa , con tante letture condivise a tema, e si svolgerà domenica 21 marzo alle ore 15.

L’incontro è pensato per bambini indicativamente dai 4 ai 6 anni di età, suddivisi a piccoli gruppi nelle diverse stanze virtuali create ad hoc in base al numero dei partecipanti.

“Forse è superfluo dirlo, ma la presenza dei papà è ovviamente molto molto raccomandata”, precisano gli organizzatori.

Per maggiori informazioni e iscrizioni