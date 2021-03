Pari senza reti per il Varese, Ezio Rossi: “Non siamo riusciti a sbloccarla”

Il Varese pareggia 0-0 contro il Fossano, un punto amaro per i biancorossi che dovevano puntare alla posta piena contro il fanalino di coda del campionato. Invece il punto non soddisfa, così come spiega anche mister Ezio Rossi a fine partita: «Purtroppo è una delle tante partite viste in precedenza: se non le sblocchi non riesci a prenderci la vittoria. Abbiamo creato le nostro occasioni, abbiamo preso una traversa ma niente successo; è un po’ il ritornello di altre nostre partite in casa. Ho provato tutte le carte che avevo in panchina. Nicastri ci ha dato qualcosa di più sulla sinistra ma non è servito.

Al Varese sono mancati la forza e il carattere nel secondo tempo di mettere alle corde gli avversari, come ammette anche l’allenatore biancorosso: «Senza Balla e Gazo abbiamo perso qualcosa a livello psicologico e caratteriale ma non abbiamo sottovalutato la partita, abbiamo lottato ma non abbiamo sbloccato la partita. con il passare dei minuti la loro difesa ha preso fiducia, i nostri cambi non hanno fatto la differenza e così è andata a finire la partita. È stata la classica partita da girone di ritorno: chi deve conquistare un punto per sperare ai playoff fa ».