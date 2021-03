Primavera e papà da festeggiare nel weekend dei bambini

E’ iniziato con l’ultima nevicata d’inverno e prosegue con il primo sole di primavera questo weekend dal 19 al 21 marzo che vede i bambini impegnati a festeggiare i papà venerdì e ad accogliere la primavera sabato per l’equinozio, mentre domenica sarà caratterizzata dalle proteste per riaprire le scuole in diverse piazze della provincia.

Le passeggiate invece sono ammesse, anche per le famiglie, solo in prossimità della propria abitazione.

Di seguito alcune attività, storie e laboratori proposti da enti e associazioni del territorio e da vivere in famiglia, genitori e figli insieme.

FESTA DEL PAPÀ

Gallarate: il nuovo ciclo di eventi promosso dal Sistema Bibliotecario Consortile Panizzi e Nati per Leggere Lombardia insieme, comincia domenica 21 marzo con un pomeriggio tutto dedicato ai papà > Leggi di più

Meride (CH): nella giornata di venerdì 19 marzo la Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio offriranno l’ingresso gratuito a tutti i papà che intendono visitare il museo accompagnati dai propri figli

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana rende omaggio alla Festa del papà, consigliando ai più piccoli l’illustrato di un papà che scaccia tutte le paure, ai ragazzi l’avventura di un padre bandito e suo figlio > Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

Gornate Olona: è in programma per sabato pomeriggio “Il mestiere dell’archeologo” il primo di tre appuntamenti promosso da Archeologistics per avvicinare i bambini alle meraviglie del Monastero di Torba > Leggi qui

Lomazzo: la cooperativa Koiné propone il quiz online “Di casa in casa”, un gioco a premi, alla scoperta a premi su boschi, stagni, campi agricoli, prati e altri ecosistemi dell’area protetta > Come partecipare

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

STORIE

Malnate: diverse realtà malnatesi hanno contribuito a creare una lettura speciale dell’albo illustro “Primavera” di Leo Lionni e Julie Hamilton, dove ogni pagina è inserita nel giusto contesto fiabesco di primavera in fiore, scovato “sotto casa” > L’idea

Bisuschio: i teatri sono chiusi ma i cortili no e così la compagnia Intrecci teatrali propone “Teatro alla finestra”, un’originale e versatile formula che porta la magia dell’incontro tra attore e spettatore sotto le finestre, nei cortili e nei giardini delle case > L’iniziativa

Besozzo: la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ci porta “A spasso con Paul Klee”. Una nuova favola originale, scritta da lei, e illustrata, come le altre, dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte > Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

TorniAMO a scuola: la manifestazione di domenica 21 marzo promossa dai genitori per chiedere la riapertura delle scuole si svolgerà in diverse piazze d’Italia e della provincia, tra cui Varese, Tradate, Busto Arsizio e Saronno.

Malnate: in occasione della Festa del papà l’amministrazione propone per giovedì 18 marzo alle ore 20.45 la conferenza online gratuita con lo psicoterapeuta Marco Paganini > Come partecipare

Genitori: dal 19 marzo ogni venerdì sui social di ACEL Energia (gruppo Acsm Agam) vengono pubblicati brevi video di Gianluca Castelnuovo, docente di psicologia della Cattolica di Milano, per fornire ai genitori spunti e consigli per aiutare i figli in pandemia > L’iniziativa

Per tutti: tra cene d’asporto, concerti e storie Instagram ecco tutte le proposte del fine settimana > Cosa fare nel weekend