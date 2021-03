Festa del papà 2021: tempo e giochi da condividere con i figli

In Italia, come altre nazioni di tradizione cristiana, la Festa del papà si celebra il 19 marzo, in onore a San Giuseppe, il padre di Gesù.

Di solito per l’occasione asili e scuole, mamme e nonni, aiutano i bambini a realizzare o acquistare dei regalini per i propri padri. Ma questo 2021 con scuole e negozi chiusi, potrebbe anche essere l’occasione giusta per i papà di rivendicare e regalarsi questa festa, ritagliandosi del tempo da dedicare esclusivamente ai propri figli, per condividere tanti giochi, di lotta o di coccole, fatti i strategie o di avventure, magari una lettura e, perché no, persino una ricetta.

Di seguito alcune proposte dal territorio.

EVENTI

Gallarate: il nuovo ciclo di eventi promosso dal Sistema Bibliotecario Consortile Panizzi e Nati per Leggere Lombardia insieme, comincia domenica 21 marzo con un pomeriggio tutto dedicato ai papà > Leggi di più

Besozzo: la bibliotecaria Rachele in live streaming su Google Meet leggerà un breve racconto tratto dal libro “Mio padre è un orso polare” e preparerà in diretta assieme ai bambini e ai loro papà la ricetta golosa “Tartufini al mascarpone e cocco” > L’iniziativa

Meride (CH): nella giornata di venerdì 19 marzo la Fondazione e il Museo dei fossili del Monte San Giorgio offriranno l’ingresso gratuito a tutti i papà che intendono visitare il museo accompagnati dai propri figli

LIBRI DA LEGGERE INSIEME

Malnate: la libraia di Fabiolandia propone dieci albi illustrati da leggere insieme, padri e figli, per celebrare la Festa del papà del 19 marzo > Scoprili tutti

Fagnano Olona: l’ultima puntata della rubrica “Mamma, scegliamo un libro?” curata dalla libraia Laura Orsolini (libreria Millestorie) per Varesenews è dedicata ai papà e propone ai più piccoli un delicato albo illustrato, e ai più grandi un’avventura molto rock, decisamente attuale in tempi di lockdown > Leggi qui

Marchirolo: con l’evento di settimana scorsa promosso in collaborazione con il Sistema bibliotecario Valli dei Mulini e Nati Per leggere Lombardia, le bibliotecarie hanno proposto ai bambini, in vista della festa del 19 marzo, la lettura di “Papà gambalunga” > L’iniziativa

INCONTRI

Malnate: in occasione della Festa del papà l’amministrazione propone per giovedì 18 marzo alle ore 20.45 la conferenza online gratuita con lo psicoterapeuta Marco Paganini > Come partecipare

Milano: il Muse organizza l’incontro gratuito online “Di papà in papà” per venerdì 19 marzo alle ore 18. Un incontro tra papà e per i papà guidato dalla dott.ssa Chiara Nadalon della cooperativa Bellesini. L’incontro prenderà spunto da letture, esperienze dirette e testimonianze sulla funzione paterna, dalla particolarità della relazione padre – bambino, bambina e l’importanza che essa riveste nello sviluppo dei figli > Per saperne di più