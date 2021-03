Golosi come i papà: “Racconti a merenda”

Giovedì 18 marzo alle ore 17.30 partirà il primo di tre “Racconti a merenda”: momenti dedicati ai bambini e alle famiglie organizzati dal Comune di Besozzo.

La bibliotecaria Rachele in live streaming su Google Meet leggerà un breve racconto tratto dal libro “Mio padre è un orso polare” e preparerà in diretta una ricetta golosa “Tartufini al mascarpone e cocco” per la festa del papà!

“In questo periodo in cui non è possibile organizzare incontri dal vivo – fanno sapere dall’Amministrazione comunale – l’intento è di offrire anche ai più piccoli l’occasione di utilizzare le piattaforme on line per un momento di relax e di gioco partecipativo.

Per partecipare al laboratorio di pasticceria assicurarsi di avere a portata di mano gli ingredienti: biscotti savoiardi (100 g), mascarpone (200 g), zucchero (3 cucchiai), granella di mandorle (50g), mezzo limone e cocco grattugiato.

I prossimi incontri saranno giovedì 25 marzo e giovedì 1 aprile sempre alle 17.30.

La partecipazione è libera e gratuita, basta collegarsi al link: meet.google.com/uzn-xrpx-krf

Per info scrivere a bibliotecabesozzo@gmail.com oppure telefonare a 0332 970195-2-229.