Quella rissa sventata per un discorso “intercettato” al semaforo di Malnate

Dopo la prima rissa di Malnate e la seconda a Gallarate, una terza era stata già fissata ancora a Malnate. Ma quest’ultima, fortunatamente, non si è mai concretizzata, anche a causa di un discorso ascoltato per pura casualità, in attesa al semaforo nel centro malnatese.

Una persona che ha contatti con la politica cittadina, in attesa del verde, ha per caso ascoltato due ragazzi intenti a parlare proprio dell’organizzazione della rissa. Il soggetto ha quindi riferito quanto sentito al sindaco, che a sua volta ha dato comunicazione alla Questura che ha proseguito il lavoro già iniziato dopo l’episodio di Gallarate.

Nei weekend a seguire ci sono stati controlli più serrati nelle zone interessate e anche la stazione è stata monitorata con maggiore attenzione, anche se a quel punto il “piano” per un’altra possibile rissa era stato fatto saltare. Anche a causa di questa “intercettazione” fortuita, quindi, il terzo incontro tra i ragazzi di Malnate e di Cassano Magnago non è mai avvenuto.