Salgono a 30 i denunciati per la rissa di gennaio in centro a Gallarate

Sono saliti a 30 i denunciati per la maxi-rissa di Gallarate avvenuta l’8 gennaio scorso tra le vie del centro dove ragazzi minorenni e maggiorenni si erano dati appuntamento dopo un tam tam sui social (principalmente Instagram e Whatsapp) per regolare presunte questioni rimaste in sospeso. In quell’occasione un ragazzo di 14 anni aveva riportato ferite alla testa.

Le indagini non si sono mai fermate e gli investigatori del commissariato di Polizia sono riusciti a individuare e denunciare una bella fetta dei partecipanti (si presume un centinaio, ndr) attraverso le analisi dei numerosi video postati sui social network da chi ha assistito a quel folle pomeriggio.

Tra i denunciati ci sono anche diversi minori. Sebbene le modalità della rissa siano da ascriversi a un contorno preoccupante di premeditazione, attraverso l’organizzazione sui social e col ritrovamento nelle vicinanze dei borsoni contenenti lame, mazze e oggetti pericolosi se utilizzati in un pestaggio, gli ambienti investigativi fin da subito esclusero una matrice razziale o politica alla base dei fatti. La pista principale rimane quella dei futili motivi.