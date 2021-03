Si è dimesso il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Malnate 

La notizia è arrivata nelle giornata di lunedì 1 marzo e ha scosso il mondo scolastico di Malnate: Silvia Della Moretta, dirigente dell’istituto “Iqbal Masih” (circa 2000 studenti e 200 tra docenti e personale tra scuole dell’infanzia, primarie e secondaria inferiore), ha rassegnato le dimissioni.

La dottoressa Della Moretta era stata nominata in reggenza – è titolare a Cantello, dove proseguirà regolarmente il proprio lavoro – a settembre, tornando a Malnate dopo aver ricoperto lo stesso ruolo nell’anno scolastico 2018-2019.

È la stessa dirigente Silvia Della Moretta a motivare la propria scelta: «È stata una decisione molto sofferta ma necessaria. A me pesa tantissimo, ma in questa fase non riesco a gestire la complessità di due istituti. Lascio un istituto avviato: il grosso del lavoro amministrativo e gestionale, anche legato all’emergenza Covid, sta andando avanti. Ho anche aspettato questa fase dell’anno perché c’erano scadenze importanti; terminati questi adempimenti mi sono mossa. Rimarrò in servizio fino a quando verrà nominato il nuovo dirigente e credo che il passaggio sia imminente. Credo che la città di Malnate sia una realtà complessa e che meriti, anzi auspico, che possa arrivare un dirigente che abbia voglia di mettersi in gioco a tutto tondo. Per lavorare bene bisogna dedicare tanto tempo».

L’assessore ai servizi educativi Nadia Cannito spiega: «Sono molto dispiaciuta, abbiamo sempre lavorato molto bene, ma di fronte a una decisione che riguarda la sfera personale non si può che prendere atto della decisione. Si stava lavorando in sinergia su situazioni importanti da portare avanti. Settimana scorsa abbiamo fatto un incontro per il nuovo modello orario e l’accordo per le modifiche al servizio mensa. Rimane sul tavolo da rinnovare l’accordo quadro, che unisce il lavoro di amministrazione e istituto comprensivo. La dottoressa Della Moretta ci ha assicurato che ci darà una mano sotto questo aspetto».