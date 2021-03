Un corso di management civile proposto da Sec e Liuc

La Sec (Scuola di Economia Civile), in collaborazione con la Liuc– Università Cattaneo di castellanza organizza, a partire da sabato 17 aprile 2021, il percorso on line di Management civile. Il corso punta ad approfondire ed elaborare nuovi modelli d’azione, prassi e strategie che possano tradurre i principi dell’Economia Civile nella gestione strategica e operativa di aziende, organizzazioni non profit, amministrazioni pubbliche e di ogni aggregazione umana che voglia mettere al centro la persona.

Obiettivi del percorso: appropriarsi di una visione dell’economia e del management che mette al centro la persona sviluppare un progetto di cambiamento fattibile per la propria organizzazione entrare in un network di esperti e ricercatori di Economia Civile far parte di un gruppo di imprenditori, manager e professionisti con cui confrontarsi e condividere i temi.

Saranno approfondite tematiche quali: la sostenibilità economica, sociale e ambientale, le persone in azienda, la comunicazione e il marketing civili, la filiera del valore e la valutazione di impatto, l’economia civile e le sue applicazioni a casi reali. Fondamento dell’Economia Civile è l’azione concreta che implica un coinvolgimento personale e responsabile nelle soluzioni ai problemi.

Rivolto a imprenditori, liberi professionisti, manager del mondo non profit e profit di piccole, medie e grandi imprese, il percorso si svolgerà da aprile a novembre 2021 per un totale di 10 sessioni formative che si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

Si comincia sabato 17 aprile, dalle 9 alle 13 con l’intervento introduttivo di Stefano Zamagni (foto sopra) sui “Fondamenti di economia civile”.

