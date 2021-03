Un sit-in in piazza per dire no alla violenza contro le donne

Un presidio per dire no alla violenza sulle donne. Lo ha organizzato a Varese, in piazza del Garibaldino, il Circolo della Cultura e dell’Ambiente Tricolore presieduto da Mariella Meucci.

L’appuntamento è per sabato 20 marzo, dalle 18 alle 20 ed è stato pensato per ricordare Sarah Everard, la giovane 33enne rapita e uccisa da un agente di polizia in Inghilterra.

Al sit-in, autorizzato da Questura e Polizia Locale, hanno aderito la neonata associazione di Saronno La Rivincita. Azzurro Donna di Varese e la vicesindaco di Gallarate Francesca Caruso.

Tutto, spiegano le organizzatrici, si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, tra mascherine e distanziamento. I partecipanti sono invitati a portare una candela o un fiore e il presidio sarà accompagnato da canti e pizzica, ballo tipico pugliese.