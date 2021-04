Pasqua serena per il Legnano che vince e convince contro il Borgosesia (2-0 il finale), squadra sì in fondo alla classifica ma che arrivava anche da una serie di risultati positivi e quindi in un momento di forma più che discreto.

E’ stata la partita di Braidich. L’attaccante, con la forzata assenza di Cocuzza, ha guidato l’attacco lilla fin dall’inizio con personalità ed efficacia, meritando la palma del migliore insieme a Brando e Pellini. Risultato mai in bilico, con il Legnano in campo con il piglio giusto. Soltanto nel finale, con l’ingresso di Matera, il Borgosesia si è fatto vedere in zona Russo, ma il portiere lilla in tre occasioni ha evitato il gol sulle conclusioni del neo entrato tra i granata. Legnano che torna a -6 dalla zona playoff e continua a sperare di entrare nelle parti nobili del girone.

«La vittoria riapre la possibilità di avvicinarci ai playoff in un campionato comunque deludente, inutile negarlo – il commento del presidente Giovanni Munafò -. I ragazzi sanno bene che siamo tutti sotto esame in queste ultime giornate. Adesso è importante pensare alla prossima stagione, ricordando quello che abbiamo eventualmente sbagliato in questa. La riflessione è d’obbligo, considerando anche il momento che stiamo vivendo. Massimo impegno, sempre, ma insomma con attenzione alle risorse economiche».

Legnano – Borgosesia 2-0

Reti: Braidich al 4′ e al 63′

Legnano: Russo, Diana (Barbui dal 49′), De Stefano D, Pellini (Febbrasio dal 75′), Ortolani, Luoni, Radaelli (Brusa dal 49′), Beretta (Bingo dall’80’), Braidich, Ronzoni, Gasparri (Todaj dall’89’). In panchina, Ferrari, Ortolani, Febbrasio, Barra, Fondi, De Stefano F. All. Sgrò

Borgosesia: Barlocco, Iannacone, Monteleone (Pettinaroli dal 73′), Cortinovis (Menga dal 52′), Vecchi, Bajic, Gerace (Corigliano dal 65′), Szafran (Matera dal 65′), Bramante, Perego, Aloia (Rivi dal 60′). In panchina, Galli, Confalonieri, Baiardi, Bernardo. All. Rossini.

Arbitro: Dasso di Genova, con assistenti Citarda di Palermo e Spizuoco di Cagliari

4 minuti di recupero

83′ – Vola ancora Russo sotto la traversa a deviare una conclusione da lontano di Matera

70′- Borgosesia vicino al gol con Rivi, ma Russo compie la paratona della giornata

63′- RADDOPPIO lilla. Ancora Braidich porta a due i gol del Legnano

52′ – Mischia in area ospite, palla a pochi metri dalla porta sguarnita, ma un difensore libera

Inizia la ripresa

Finito primo tempo: Legnano – Borgosesia 1-0

2 minuti di recupero

43′ – Pressione del Borgosesia, con tre angoli di seguito, ma nulla di fatto.

35′ – Incursione dalla destra di Bramante, la difesa lilla mette in angolo

27′ – Legnano vicino al raddoppio. Su calcio d’angolo, Gasparri sbaglia l’aggancio a pochi passi dalla porta

15′ – Ancora Braidich dalla sinistra cerca l’angolo l0ntano, fuori

4′ – GOOOOL lilla. Segna Braidich al suo primo gol con la maglia lilla, approfittando di un errore difensivo degli ospiti

2′ – Azione pericolosa del Borgosesia, i lilla si salvano in angolo

Partita iniziata

Legnano in campo nel turno pasquale contro il Borgosesia, la cui classifica non deve trarre in inganno. La squadra piemontese è in un momento molto favorevole

Classifica: Castellanzese, Gozzano 53; Pdhae 51; Bra 50; Sestri Levante 44; Caronnese 42; Sanremese* 41; Folgore Caratese*, Imperia 40; Lavagnese 37; Legnano 35; Chieri 31; Casale*, Arconatese 30; Derthona* 29; Saluzzo 27; Varese** 22; Borgosesia 20; Vado 17; Fossano 12. *una partita in meno