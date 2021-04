Marco Amelia, campione del Mondo e di educazione

I campioni si riconoscono non solo in campo ma anche per le azioni che fanno fuori dal rettangolo verde. Marco Amelia (foto di Roberta Corradin – VareseNews) è stato Campione del Mondo con l’Italia del 2006 in Germania e ieri, da allenatore del Livorno, si è confermato anche campione di educazione.

Nonostante la situazione non facile – gli amaranto sono ultimi in classifica e rischiano la retrocessione – a fine partita Amelia ha preso in mano scopa e paletta e si è messo a pulire lo spogliatoio dello “Speroni” di Busto Arsizio.

Un gesto da vero signore prima ancora che da professionista. Complimenti!

La Pro Patria ha ringraziato pubblicamente l’ex portiere della Nazionale con un post sulla propria pagina Facebook