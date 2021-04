Martedì 27 riapre il Museo Diocesano di Milano

Con la “zona gialla” riaprono le porte dei musei e tra questi anche il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, che racconta storia e arte di una delle comunità cristiane più antiche del mondo, nella città che vide il primo decreto che favoriva la libertà religiosa.

I visitatori potranno nuovamente fruire delle collezioni permanenti, dopo il periodo di chiusura forzata per limitare la diffusione della pandemia, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (la biglietteria chiuderà alle 17.30).

Per poter accedere al Museo nei giorni di sabato e domenica è obbligatoria la prenotazione a www.midaticket.it/eventi/ museo-diocesano-di-milano

La proposta espositiva del Museo Diocesano si completa con la rassegna che presenta Gli Affreschi della Passione dal monastero di Santa Chiara a Milano, della collezione Intesa Sanpaolo, raccolta UBI Banca, curata da Alessia Devitini, conservatore del Museo Diocesano e Laura Paola Gnaccolini, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.

Fino al 4 luglio, la mostra presenta un ciclo di undici affreschi dedicati alle Storie della Passione, sinora mai esposto al pubblico, con una proposta di ricostruzione dello stesso nonché con un’ipotesi sull’originaria collocazione all’interno della chiesa claustrale.

Si tratta di una prima fase di lavoro, sulla quale gli studi sono ancora in corso, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano.

A questo si aggiungono altri due affreschi raffiguranti Santa Chiara con le Vergini e la Madonna col Bambino e angeli, sempre dallo stesso complesso monastico e con le tre chiavi di volta in pietra scolpita, esposte nella sala ipogea del Museo Diocesano, raffiguranti San Francesco, Cristo in pietà e Santa Chiara (in deposito dalla collezione Intesa Sanpaolo, raccolta UBI Banca) originariamente collocate proprio nella chiesa claustrale del monastero di Santa Chiara.

MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI

Milano, p.zza Sant’Eustorgio, 3

Orari: da martedì a domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì

La biglietteria chiude alle ore 17.30.

Sabato e domenica prenotazione obbligatoria

Biglietto Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Intero: € 8,00; Ridotto e gruppi: € 6,00; Scuole e oratori: € 4,00

Prevendita on line: www.midaticket.it/eventi/ museo-diocesano-di-milano

Informazioni: www.chiostrisanteustorgio.it