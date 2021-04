Mastini, una notte per continuare l’avventura nei playoff

Partita letteralmente da “dentro o fuori” questa sera per i Mastini Varese che dalle 20,30 di sabato 3 saranno in pista a Como-Casate per la gara4 di semifinale playoff contro il Merano Pircher. Una partita dal doppio, possibile, verdetto: o i gialloneri chiudono la stagione (in caso di sconfitta) lasciando via libera alle Aquile oppure si andrà alla “bella” della MeranArena (in caso di vittoria lombarda) tenendo in sospeso il nome della finalista. (foto Tatiana Munerato/Mastini Varese)

Non c’è dubbio però che i ragazzi di Devèze abbiano tutte le intenzioni di prolungare la propria avventura: il ghiaccio di casa è un fortino che i gialloneri hanno saputo difendere con le buone o con le cattive, con le unghie e con i denti come è avvenuto in gara2 (decisa dopo una infinita serie di tiri di rigore). La squadra ha già dimostrato di poter battere il Merano – la favorita del torneo – e il Merano ha già dimostrato di poter inciampare nelle partite decisive (vedi finale di Coppa Italia, vinta dall’Unterland).

Manca, purtroppo, la spinta dei tifosi varesini e manca ovviamente il PalAlbani che in tempi normali sarebbe stato pieno di passione e degna cornice di una partita del genere, capace di conciliare storia, attualità e valori tecnici importanti per il secondo campionato nazionale in ordine di importanza. Disciplina, concentrazione massima e miglioramento del powerplay sono le principali indicazioni che dovranno essere messe in opera da Vanetti e compagni.

Per l’occasione i Mastini Varese hanno deciso di rendere gratuita la trasmissione della partita sul canale Facebook della società, un po’ per omaggiare i tifosi della loro vicinanza e un po’ per qualche (piccolissimo) problema tecnico occorso martedì in Gara2. Il match sarà diretto dai signori Cassol e Volcan e verrà trasmesso anche da Radio Village Network.

SEMIFINALE MERANO-VARESE, IL CALENDARIO

Gara1 (sab 27/3, ore 19,30): Merano – Varese 6-3 (serie: 1-0 Merano)

Gara2 (mar 30/3, ore 20,30): Varese –Merano 4-3 d. r. (serie: 1-1)

Gara3 (gio 1/4, ore 19,30): Merano – Varese 4-1 (serie 2-1 Merano)

Gara4: (sab 3/4, ore 20,30): Varese – Merano

Ev. Gara5: (mar 6/4, ore 20,30): Merano – Varese