Motomondiale, Corsi infortunato: sulla MV Agusta ci sarà Marcon

L’avvio del Motomondiale è stato decisamente in salita per il Forward Racing Team e di conseguenza per la MV Agusta, portata in pista proprio dalla squadra corse basata in Canton Ticino. A Losail, nel GP del Qatar, Lorenzo Baldassarri è partito molto indietro ed è stato costretto al ritiro mentre ancora peggio è andata a Simone Corsi: l’esperto pilota romano, caduto nelle qualifiche del sabato, ha riportato una frattura composta del polso sinistro.

Per ovviare all’assenza di Corsi (l’infortunio non necessita di intervento chirurgico), la squadra diretta da Milena Koerner ha convocato Tommaso Marcon, il giovane centauro di Cittadella già sotto contratto con Forward in questa stagione. Il 21enne veneto secondo i programmi si sarebbe dovuto dedicare allo sviluppo della F2 da Gran Premio e avrebbe dovuto partecipare con una wild card ad alcune gare europee ma a questo punto ha affrettato i tempi e da venerdì 2 aprile sarà in sella alla MV per il weekend dedicato al G.P. di Doha.

La pista è la stessa di settimana scorsa, quella di Losail, mentre la moto è già stata provata da Marcon nei test ufficiali di Jerez de la Frontera: piuttosto automatico quindi il fatto che la scelta sia ricaduta su di lui. Il pilota utilizzerà la tabella numero 10 e rimarrà seconda guida della MV Agusta sino a quando Corsi non si sarà ristabilito e potrà rimettersi in sella. Quest’ultimo, nel frattempo, non è rientrato in Italia ma è restato in Qatar insieme alla squadra sia in attesa della seconda dose del vaccino sia per stare accanto al giovane compagno di squadra per essergli utile dal punto di vista dei consigli e della gestione della moto.

«Sono ovviamente dispiaciuto per l’infortunio di Simone, che lo terrà fuori dai giochi almeno fino a Portimao – ha detto Giovanni Cuzari, proprietario del team Forward – Questa situazione si è trasformata in un opportunità per Tommaso Marcon, che inizia anzitempo la sua avventura 2021, in vista della sua prima vera gara che sarà quella di Jerez. Queste due gare saranno per Tommaso un ottima palestra».

Il G.P. di Doha – le cui prove come detto iniziano venerdì 2 aprile – andrà in scena domenica 4 (Pasqua). In programma le gare di tutte e tre le classi: in Moto2 comanda Sam Lowes davanti a Remy Gardner e Fabio Di Giannantonio; il semaforo verde si accenderà alle 17,20 ora italiana.

In MotoGp invece il mondiale è cominciato con la vittoria di Maverik Viñales su Yamaha davanti alle due Ducati di Johan Zarco e Pecco Bagnaia e alla Suzuki del campione del mondo Joan Mir. La classe regina andrà in scena domenica dalle ore 19 mentre la prima gara, quella della Moto3, è prevista per le 16.