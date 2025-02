Mondiale Endurance alle porte: Rovera torna sulla Ferrari con Mann ed Heriau

Dopo aver disputato una serie di gare in tre continenti (Europa esclusa) e in categorie differenti, Alessio Rovera si prepara a iniziare la competizione più importante della sua stagione: il FIA WEC, ovvero il mondiale endurance che negli ultimi anni ha visto crescere in modo esponenziale la propria popolarità grazie al ritorno dei grandi marchi all’interno di questo “contenitore”.

La classe regina delle Hypercar è senza dubbio quella più in evidenza, ma utilizza delle vetture prototipo a differenza della classe GT3 che vede invece in pista vetture strettamente derivate dalla produzione di serie, per quanto “di nicchia” visto che si tratta di vere e proprie supercar dall’anima sportiva e dal listino prezzi molto elevato. E proprio questo sarà il terreno di caccia di Rovera che è pilota ufficiale della Ferrari: per questo avrà a disposizione una 296 LMGT3 del Cavallino Rampante (numero 21) affidata alle cure del team Vista AF Corse.

Il ferrarista di Varese è inserito nel medesimo equipaggio del 2024, quello formato dall’esperto francese François Heriau e del più giovane statunitense Simon Mann. Lo scorso anno il terzetto ottenne una vittoria in Bahrain, una pole position in Giappone e il terzo posto nella classifica finale vinta dalla Porsche Manthey di Bachler, Sturm e Malykhin.

«Sono molto contento di tornare protagonista nel WEC e ritrovare la squadra – spiega il pilota di Casbeno – Da qui inizia la stagione vera e propria che fra l’altro ci riporterà con i colori Ferrari anche a Le Mans. Lo scorso anno abbiamo concluso in bellezza con una vittoria e in generale la seconda metà di stagione è stata in crescendo. In Qatar contiamo quindi di ripartire dalle certezze acquisite e speriamo di poter celebrare ulteriori successi con la 296 LMGT3. Sono abbastanza fiducioso in vista degli impegni che ci attendono e personalmente sarà davvero interessante competere anche negli altri campionati 2025 e scoprire tutte le novità».

La prima tappa del WEC è la 1812 Chilometri del Qatar di venerdì 28 febbraio ma il “circus” del mondiale endurance ha già “piantato le tende” sul tracciato di Losail. Nel weekend del 21-22 infatti è previsto il classico “prologo” senza punti in palio ma fondamentale per piloti e team, impegnati a ricavare il maggior numero di dati possibili per poi sfruttare questa eredità in gara.