Ora il parcheggio Sempione a Varese ha anche il Telepass

Niente più “solo contanti”: aumentano i metodi di pagamento possibili al parcheggio Multipiano di via Sempione a Varese.

Il servizio di pagamento del parcheggio in struttura di Telepass è approdato infatti al Parcheggio Multipiano Sempione a Varese.

Il Telepass del parcheggio varesino funziona come in autostrada: sarà necessario solamente individuare le corsie, identificate da apposita segnaletica, in entrata e in uscita dalle strutture, e attendere che, dopo il beep, la sbarra si alzi per ripartire senza fermarsi a pagare alla cassa.

Chiunque sia in possesso di un dispositivo potrà avere accesso al parcheggio e l’importo della sosta sarà addebitato sul conto secondo le modalità previste dal proprio contratto.

«Con l’avvio del servizio presso il Parcheggio Multipiano Sempione a Varese, Telepass raggiunge un altro importante traguardo grazie alla proficua collaborazione con la società A.V.T. Varese Srl – ha dichiarato Pietro Cereda, Chief Consumer Officer di Telepass – La struttura si aggiunge agli oltre 230 parcheggi negli aeroporti, stazioni, ospedali, centri urbani e fiere su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo».

Al momento, è possibile utilizzare il servizio su entrambe le piste di ingresso ai piani 0, 1, 2 e 3, mentre verrà attivato prossimamente nella pista di ingresso al piano -1.