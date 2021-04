Riaperta la bretella autostradale di ingresso a Varese

È stata riaperta oggi pomeriggio la bretella autostradale in ingresso a Varese, chiusa dal gennaio scorso per consentire i lavori di riqualificazione dell’accesso al capoluogo. Dopo l’inaugurazione delle due nuove rotonde tra via Gasparotto e viale Europa, prosegue spedito il percorso che porterà la città giardino ad avere un nuovo sistema viabilistico per chi entra ed esce da Varese.

Presto prenderanno il via anche i lavori su Largo Flaiano, l’area strategica che grazie all’intervento in programma vedrà completato quel grande cambiamento in atto per l’accesso alla città. Domani inoltre, si svolgerà la Conferenza dei Servizi per l’approvazione del progetto esecutivo che disegna la completa riqualificazione di largo Flaiano. Nuove rotonde, nuova mobilità, regolazione intelligente del traffico nelle ore di punta. E ancora miglioramento della area dove convive la rete ferroviaria e quella stradale, potenziamento della mobilità dolce e del trasporto pubblico. Insomma una rivoluzione per largo Flaiano, la via che accoglie ogni giorno migliaia di veicoli che entrano in città.