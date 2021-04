Scontro tra auto e pullman a Uboldo, soccorsi sul posto

Incidente a Uboldo tra un autobus e un’auto. È successo intorno alle 19 di giovedì 29 aprile in Via per Origgio. (immagine di repertorio)

Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di soccorso con ambulanze e automediche, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, in codice rosso.

Ferite complessivamente quattro persone, tra cui un ragazzo di 18 anni e un bimbo di 3. Secondo le prime informazioni alcuni dei feriti sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere.

(seguono aggiornamenti)