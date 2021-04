Unahotels – Openjobmetis: la partita in diretta

La Openjobmetis Varese sfida in trasferta (alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno) la Unahotels Reggio Emilia in una gara cruciale in chiave salvezza. In caso di vittoria i biancorossi di Bulleri sarebbero davvero a un passo dalla permanenza anticipata in Serie A, ma gli avversari – guidati in panchina dal grande ex Attilio Caja – sono penultimi e alla ricerca di due punti pesantissimi. Palla a due alle ore 17 di domenica 11 aprile e racconto del match, azione dopo azione, nel liveblog di VareseNews. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.