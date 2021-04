Vantaggi e cautele su agevolazioni e superbonus 110%, un webinar per fare il punto

Vantaggi e cautele del superbonus 110% insieme alle altre agevolazioni fiscali previste: sono temi che toccano in profondità l’andamento del settore costruzioni anche in provincia di Varese quelli al centro di un webinar in programma mercoledì 28 aprile.

L’appuntamento sarà per le 17, quando il presidente di Camera di Commercio Varese, Fabio Lunghi, darà il via al seminario online “Qualità della Casa per il Benessere del Living”. Faranno seguito gli interventi del segretario generale Mauro Temperelli e di Giacomo Mazzarino, dirigente dello stesso ente, che proporranno un’analisi sul ruolo di Camera di Commercio e un inquadramento del settore edilizio in provincia di Varese.

Subito dopo, Roberto Bombelli (ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili Varese) presenterà degli esempi di riqualificazione energetica con un’esecuzione di lavori edili in qualità, mentre Gualtiero Fiorina (CNA Confederazione Nazionale Artigianato Varese) parlerà del valore delle imprese: abilitazioni, qualificazioni e banche dati, con obblighi e sanzioni.

Si passerà quindi al tema della responsabilità del professionista e il ruolo del progetto: l’intervento sarà di Andrea Veronesi (Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese), che parlerà anche di computo metrico e quadro economico. Prima dello spazio per le domande ai relatori da parte dei partecipanti al webinar, Riccardo Re (Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati Varese) parlerà delle nuove tecnologie e degli impianti a servizio degli edifici.

Il nuovo listino prezzi informativi opere compiute in edilizia

Quella di mercoledì 28 aprile sarà anche l’occasione di presentare l’edizione 2021 del “Listino Prezzi Informativi Opere Compiute in Edilizia”, basato sulla rilevazione effettuate nell’ultimo semestre. La pubblicazione, consultabile anche online, è stata come di consueto realizzata dalla Camera di Commercio, mettendo a disposizione di imprese, associazioni di categoria e consumatori, professionisti ed enti pubblici i prezzi delle opere compiute e dei materiali per l’edilizia.

Grazie al lavoro svolto dagli esperti segnalati dalle associazioni di categoria e degli ordini professionali, è stato aggiornato uno strumento utile a tutti coloro che devono fare i conti, ad esempio, con la sistemazione dell’impianto elettrico o idraulico di casa e con la costruzione di strutture edili: il semplice muretto come l’intera abitazione. Nella sezione “Il mio paniere” del portale web è poi possibile costruire e consultare un listino personalizzato con i prodotti di interesse. Non solo, perché nello stesso sito c’è la possibilità di cogliere l’utilità del computo metrico: uno strumento “facile” per scoprire se in edilizia il prezzo è “giusto”.

La partecipazione al webinar è gratuita; gli ordini e collegi professionali si stanno attivando per il riconoscimento dei crediti formativi (al riguardo si consiglia ai professionisti interessati di rivolgersi al proprio ordine o collegio). Iscrizione online sul sito di Camera di Commercio Varese, seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Webinar”.