Varese Solidale 2026: il volontariato conquista la città
Successo per il Villaggio della Salute e per la cena solidale ospitata alla Brunella con oltre 380 partecipanti e l’estrazione della lotteria
Grande partecipazione nel centro di Varese per l’edizione 2026 di “VareseèSolidale”, la manifestazione dedicata al volontariato e alla solidarietà, promossa dalla caritas, e che anche quest’anno ha coinvolto centinaia di persone tra associazioni, cittadini e volontari. La giornata di sabato ha confermato la capacità del territorio di fare rete attorno ai temi dell’impegno sociale e della partecipazione.
In Corso Matteotti oltre 32 associazioni hanno animato gli spazi dell’iniziativa incontrando famiglie e cittadini, mentre in piazza San Vittore il Villaggio della Salute ha proposto attività informative e test gratuiti grazie alla presenza di cinque associazioni impegnate nella prevenzione sanitaria. Interesse anche per la mostra allestita nella stessa piazza.
380 persone alla cena solidale
Grande successo anche per la cena solidale ospitata alla Brunella e animata dall’attrice e regista Luisa Oneto. La serata ha registrato oltre 380 partecipanti, in un clima di amicizia e condivisione culminato con l’estrazione della lotteria solidale.
Gli organizzatori hanno ringraziato tutte le persone che hanno partecipato all’iniziativa, acquistato i biglietti della lotteria, collaborato come volontari o sostenuto l’evento, oltre agli sponsor che hanno messo a disposizione i premi.
Dove ritirare i premi della lotteria
I numeri vincenti della lotteria sono consultabili sul sito ufficiale di Varese Solidale all’indirizzo https://varesesolidale.org/.
I premi potranno essere ritirati entro il 17 luglio alla segreteria della Parrocchia San Vittore, in piazza Canonica 8 a Varese, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12, oppure contattando il numero 3466358413 presentando il biglietto vincente.
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