ASD San MIchele Summer Camp 2021

Dal 5 al 16 luglio, presso il campo sportivo di via Piave a Cascigo, ASD San Michele organizza

ASD San Michele Summer Camp

per bambini e ragazzi nati tra il 2005 e il 2015.

Il campo estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.00 (con pranzo al sacco o servizio mensa su richiesta).

Quando: due settimane, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16

Dal 12 al 16 luglio il campo estivo si svolgerà in collaborazione con SMart Training (iniziativa di Paolo Capriolo, Ruben Allievi, Ivano Bruno, allenatori e formatori con esperienze in diverse società tra Italia e Svizzera con cui l’Asd San Michele collabora da tempo), un gruppo di tre allenatori professionisti esperti nel miglioramento della tecnica individuale. Durante la settimana saranno effettuati lavori personalizzati e specifici per tutti gli iscritti, un aiuto per migliorare la tecnica divertendosi.

Il costo è di 120 euro a settimana.

Oltre al calcio, anche piscina, giochi d’acqua, e compiti delle vacanze assistiti dagli educatori.

Programma della giornata Tra le 8.00 e le 9.00, accoglienza, assegnazione compiti e preparazione

Mattina dedicata alla tecnica, con esercizi e allenamento specifico

Pausa pranzo con servizio mensa o pranzo al sacco

Dopo pranzo giochi d’acqua, animazione, compiti delle vacanze

Pomeriggio in campo con partitelle, tornei, divertimento col pallone

Per informazioni: Gabriele 349 7249372