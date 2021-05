Autostrade: chiuso per una notte l’allacciamento A8 – Tangenziale ovest

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori sulla competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23 di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 maggio, sarà chiuso l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, in direzione di Bologna.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di procedere sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo Cascina Merlata, al km 0+300, immettersi sulla SP11, seguire le indicazioni per Novara/A50 Tangenziale ovest e proseguire sulla A50, verso Bologna. In ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, immettersi sulla SS33 del Sempione verso Rho e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati, tra l’altro, sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it e su Isoradio 103.3 FM. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.