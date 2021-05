Calcio, Serie D: Caronnese ko a Casale

Trasferta amara per la Caronnese a Casale Monferrato. Nel turno infrasettimanale valido per la 31esima giornata del Girone A di Serie D, i rossoblu escono sconfitti 1-0 dal campo dei piemontesi.

Un match da subito ostico per gli uomini di mister Gatti, che al “Palli” non riescono ad imporre il proprio gioco. Il Casale trova la rete decisiva al 34′ del primo tempo grazie al gol di Franchini, con la Caronnese in momentanea inferiorità numerica per l’infortunio incorso a capitan Corno e con il neo entrante Rocco pronto a fare il suo ingresso ma ancora a bordo campo.

Anche un pizzico di sfortuna per i rossoblu, che alla fine della prima frazione di gioco sfiorano il pareggio con Calì, che colpisce una traversa, e con un’occasione non sfruttata dallo stesso Rocco.

La ripresa è meno spettacolare e condizionata da più interruzioni di gioco. La Caronnese tenta il forcing finale e reclama anche un possibile calcio di rigore a quattro dalla fine per un intervento dubbio di Nouri su Calì in area di rigore del Casale, ma il direttore di gara lascia correre.

La Caronnese resta così inchiodata a quota 49 punti e non sfrutta un turno che poteva essere favorevole per accorciare le distanze dalle zone alte alla luce della clamorosa sconfitta interna della Castellanzese (3-7 contro il Borgosesia) e degli stop di Folgore Caratese (battuta 1-0 dal Fossano) e Pont Donnaz (ko sul campo del Legnano).

La lotta playoff resta apertissima e tutta da vivere in questo rush finale di stagione.

Per il Casale un successo che porta la squadra di Buglio, a 43 punti, a navigare in acque tranquille.

LA CRONACA

Primo Tempo

A dir la verità sono i padroni di casa diretti da Mister Buglio ad accendere il match nei primi minuti della prima frazione di gioco quando Franchini, a seguito di un’azione orchestrata da Lewandowski e Colombi, si trova in ottima posizione ma trova davanti a sé l’arcigno numero uno rossoblù Marietta pronto a respingere il suo tiro. I ragazzi di Gatti macinano azioni su azioni e alla mezz’ora capitan Corno fa partire un missile terra-aria che termina oltre la traversa della porta dei padroni di casa. E’ ancora lo stesso capitano caronnese a sfiorare il palo al 32’ e a subire purtroppo un infortunio nei minuti successivi lasciando il terreno di gioco anzitempo. E’ proprio in questo frangente, al 34’ per la precisione, con i rossoblù in temporanea inferiorità numerica (con il neo entrante Rocco in fase di riscaldamento e pronto ad entrare in sostituzione del capitano caronnese) che il Casale ne approfitta realizzando quel gol che vale la partita: Franchini, in piena area, si dimostra attento su un tiro di Raso, a sua volta imbeccato da Colombi, per andare in rete passando in vantaggio: 1-0 La Caronnese non ci sta ed in pieno recupero del primo tempo va vicina al gol ben due volte: prima Calì colpisce in pieno la traversa con un forte colpo di testa a seguito di un preciso cross di Arcidiacono, quindi tocca a Rocco che con un rasoterra di tutto rispetto costringe l’estremo difensore avversario Drago a superarsi.

Secondo Tempo

Al 7’ Calì aggancia un lungo tiro di Arcidiacono e di testa sfiora il “sette”. Più tardi tocca a Gargiulo farsi vedere in area avversaria ma nulla da fare. Verso la mezz’ora di gioco la Caronnese spinge ulteriormente sull’acceleratore: l’ultima occasione per riagguantare il pareggio accade al 41’ quando Calì viene chiaramente atterrato in area da Nouri ma Bonci di Pesaro lascia correre e congela di fatto la vittoria del Casale dopo tre minuti di recupero.

CASALE – CARONNESE 1-0

CASALE: Drago, Nouri, Cintoi, Bettoni, Fontana (20′ st Mullici), Poesio, Raso, Romeo, Lewandowski, Colombi (42′ st Lanza), Franchini (34′ st Cocola). A disposizione: Tarlev, Moolenaar, Giusio, Nnadi Tochukwn, Esposito, Vicini. Allenatore: Buglio

CARONNESE: Marietta, Arcidiacono (26′ st Torin), Galletti, Cosentino, Travaglini, Putzolu, Gargiulo, Calì, Corno (35′ pt Rocco), Siani (7′ st Becerri), Banfi 6. A disposizione: Angelina, Coghetto, Costa, Mancuso, Cattaneo. Allenatore: Gatti

ARBITRO: Sig. Bonci della Sezione di Pesaro

MARCATORI: 34′ pt Franchini (Cas)

AMMONITI: Cintoi (Cas), Romeo (Cas), Lewandowski (Cas), Poesio (Cas)