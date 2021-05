Continuano i gruppi di lettura alla biblioteca di Gavirate

Il gruppo di Lettura della Biblioteca di Gavirate continua a incontrarsi.

In presenza, se sarà possibile, oppure on line, come hanno fatto in questi mesi. Il prossimo incontro sarà giovedì 27 maggio, con lo scambio di impressioni e riflessioni sulla lettura di Libera nos a Malo di Luigi Meneghello.

Malo, paese natale dell’autore, rivive attraverso i ricordi di un bambino degli anni Venti e Trenta, con un misto di nostalgia affettuosa, di distacco ironico, e di rigorosa intelligenza. Attraverso il microcosmo di Malo si apre uno sguardo sulla vicenda di tutta la nostra società, nel periodo in cui passa da una secolare civiltà contadina alla modernità.

Per chi vuole partecipare al gruppo di Lettura può scrivere a biblioteca@comune.gavirate.va.it

Nel frattempo, la biblioteca di Gavirate spiega che venerdì 21 maggio e venerdì 28 maggio la Biblioteca sarà aperta solo nel pomeriggio, perchè durante la mattinata il personale sarà impegnato in un corso di aggiornamento, e ricorda che da lunedì 3 maggio la biblioteca è di nuovo aperta con orario completo

I NUOVI ORARI

LUNEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 18.00

MARTEDI’ DALLE 9.00 ALLE 18.00

MERCOLEDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 18.00

GIOVEDI’ DALLE 9.00 ALLE 18.00

VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.30 E DALLE 14.30 ALLE 18.00

SABATO DALLE 9.00 ALLE 12.00

Per accedere alla biblioteca è ancora necessario fissare l’appuntamento telefonando al n° 0332748278 o inviando una mail a bibliotecagavirate@gmail.com