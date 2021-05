Dal Città di Varese un messaggio a Vito De Lorentiis: “Ti aspettiamo allo stadio”

Vito De Lorentiis è stato un ex calciatore del Varese, ma negli anni è sempre stato uno dei tifosi più appassionati dei colori biancorossi, indipendentemente dalla categoria o dai risultati.

Non è stato un bel periodo per l’ex giocatore, colpito da un malore a Cantello lo scorso 6 maggio, ha vissuto attimi brutti. Ora però, per fortuna, sembra che il peggio sia passato.

Ecco perché il Città di Varese, tramite il presidente Stefano Amirante, ha deciso di dedicargli qualche parola di incoraggiamento: «Lo diciamo ora che le sue condizioni sembrano migliori: aspettiamo Vito a braccia aperte allo stadio. Speriamo si rimetta al più presto e che possa venire a farci visita il prima possibile. Anche l’anno scorso in Terza Categoria ci è sempre stato vicino e questo vale più di tante parole».