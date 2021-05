A Gallarate un “abbraccio blu” per l’Europa

Cittadini di Gallarate in piazza Libertà per ricordare che il 9 maggio è il Giorno dell’Europa, il cui processo di unificazione iniziò il 9 maggio 1950 con la dichiarazione Schumann, per costruire, passo dopo passo, un’Unione economica, sociale e politica tra i popoli europei, con l’obiettivo della Federazione europea.

“Questo 9 maggio inizia la Conferenza per il futuro dell’Europa, durerà un anno, e sarà un grande dibattito tra istituzioni e cittadini sul futuro dell’Europa: politiche da fare, valori da difendere e affemare, riforme da realizzare” dice Antonio Longo, segretario della locale sezione del Movimento Federalista Europeo, ai cittadini intervenuti.

In piazza anche esponenti dei partiti che più apertamente si riconoscono nell’Europeismo. Ai cittadini venuti in piazza l’MFE ha anche donato la bandiera europea, che è comparsa qua e là in città, appesa da chi ha risposto all’appello dei federalisti.