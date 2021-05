La Terra siamo noi: nel video un anno di percorso alla Scuola Senza Zaino

Ogni anno il 19 maggio si celebra il Senza Zaino Day e la primaria di Sumirago, che da anni ha attivato il progetto Senza Zaino, ha dedicato all’evento con un video che documenta il percorso portato a termine in questo difficile anno scolastico 2020-2021 coinvolgendo studenti e insegnanti, ma anche educatori, famiglie e collaboratori scolastici.

Un lavoro corale, in cui ciascuno ha offerto il proprio contributo per riprogettare gli spazi esterni della scuola e costruire insieme un percorso lungo il filo conduttore scelto per le attività di quest’anno: “La Terra siamo noi“.

Ne è nata una mostra in cui i bambini spiegano come, a partire dalla mappa generatrice, nel giardino scolastico siano stati realizzati un orto, il giardino delle farfalle, le compostiere, le casette delle api e gli spaventapasseri e la mostra che racconta tutto il percorso documentato anche nel video.