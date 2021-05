I nuovi appuntamenti del percorso per genitori separati a Varese

L’associazione il Cortile invita al percorso per genitori separati che partirà il giorno 28 maggio alle ore 20.45 presso la sede di Varese in via Brunico 29.

Gli incontri verteranno sulle problematiche della separazione/divorzio e sui vari aspetti, sia psicologici, di relazione con i figli e legali. Saranno presenti professionisti e si utilizzeranno strumenti di auto mutuo aiuto, in ottemperanza delle norme di sicurezza per il Covid.

Ecco il programma degli incontri

Venerdì 28 maggio 2021 h. 20.45

PRESENTAZIONE, CONOSCENZA, ASPETTATIVE (il mutuo aiuto)

Venerdi 04 giugno 2021 h. 20.45

ELABORIAMO IL DISTACCO E AFFRONTIAMO I CAMBIAMENTI

Venerdì 11 giugno 2021 h. 20.45

GENITORI/FIGLI, EDUCHIAMO IN UNA FAMIGLIA MONOPARENTALE

Venerdì 18 giugno 2021 h. 20.45

GLI ASPETTI LEGALI DELLA SEPARAZIONE