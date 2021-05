Buongiorno mamme e buongiorno bambini!

Oggi vi propongo due albi illustrati bellissimi da sfogliare. Uno per i più piccoli e uno per i più grandi, perché il piacere di leggere un albo illustrato non ha età.

Un anno in festa

Un anno in festa di Allegra Agliardi è un tripudio di colori.

Un viaggio in giro per il mondo alla scoperta delle feste importanti.

Per esempio, lo sapevate che in agosto in Marocco c’è una meravigliosa rappresentazione della fantasia?

E che a giugno in Svezia si festeggia il Midsommar per ammirare il sole di mezzanotte?

Un modo sorprendente per fare un giro intorno al mondo in poco tempo, divertendosi.

Un anno in festa

di Allegra Agliardi

ElectaKids editore – € 24.90

Moby Dick

Per i più grandi e anche per gli adulti un meraviglioso illustrato tratto dal romanzo di Herman Melville, Moby Dick.

Con una nota introduttiva di Giorgio Fontana, Alessandro Sanna ci propone la sua visione del famoso classico che presenta in maniera selvaggia lo scontro tra la natura e l’uomo.