Quattro passi alla palude Stoppada: organizza Difendiamo Selene

Il comitato Difendiamo Selene organizza una passeggiata di sensibilizzazione per la salvaguardia della Palude Stoppada invitando tutta la cittadinanza varesina, istituzioni comprese, a partecipare a una iniziativa informale per comprendere e conoscere meglio la Palude Stoppada, l’area umida più vicina al centro città di Varese, e la sua importanza e il suo valore storico-ambientale, «messa a rischio dagli importanti interventi viabilistici che insistono sull’area Esselunga ex Malerba».

Oltre a tutti i cittadini, il Comitato invita anche «Tutte le istituzioni, Il Sindaco, il ViceSindaco, gli Assessori primariamente coinvolti, i Presidenti delle Commissioni Lavori Pubblici, Urbanistica ed Ambiente, i Consiglieri Comunali, i Dirigenti tecnici del Comune, le Associazioni Ambientalistiche, l’Università e tutte quelle realtà che vorranno presenziare ad un momento di confronto pacifico e rispettoso, in cui il dialogo possa finalmente risultare elemento determinante».

L’appuntamento è per le 10 di domenica 9 maggio alla Chiesa di Santo Stefano a Bizzozero, per fare un giro ad anello costeggiando l’area umida: l’iniziativa si svolgerà nel massimo rispetto delle regole anti Covid, cioè con distanziamento e mascherine e sono benvenuti i bambini che saranno accolti e seguiti durante la passeggiata.

Il rientro previsto è per le 12 al massimo, in caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.