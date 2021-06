180 eventi fino a fine settembre: è l’estate culturale varesina

Saranno oltre 180 in tutto gli eventi dell’estate varesina, dal 9 giugno a fine settembre.

Sotto la tensostruttura (e anche oltre), decine di associazioni culturali si susseguiranno per offrire in un luogo sicuro, gradevole e ben distanziato.

La presentazione è avvenuta sotto la struttura stessa, che ha potuto accogliere i tanti operatori culturali che hanno qualcosa da proporre alla città tra cinema musica, teatro ed arte.

UN’ESTATE DEDICATA A DANTE

A “farla da padrone” quest’anno sarà Dante, di cui si ricorda il 700esimo anniversario della sua morte: già ricordato in un’apprezzatissima serata del Teatro Blu di Silvia priori il 4 giugno scorso, sarà protagonista anche della notte bianca della lettura sabato 12 giugno, non casualmente intitolata: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. nell’evento, che spazierà dal pomeriggio allo scoccare della mezzanotte causa coprifuoco, sono previsti tra l’altro gli interventi di Guido Catalano e Daniele Aristarco, di alcuni rapper e fumettisti. per concludere con “Il cielo di Dante“, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico Schiapparelli e l’Officina del Planetario di Milano, per scoprire quanta astronomia si nasconda tra le terzine dantesche.

Dante sarà protagonista anche di un progetto del centro culturale Kolbe, che ha ideato “Dante per tutti”: un concorso per tutti gli studenti della provincia sul tema del sommo vate, aperto da un incontro destinato ad ispirare i loro scritti ma aperto a tutta la cittadinanza: che vede protagonista Massimo Cacciari che dialogherà coi ragazzi su “Cielo e Terra nella visione di Dante” che è anche il tema del concorso. L’appuntamento con l’importante incontro sarà il 22 giugno alle 17.

Dante anche al Battistero di Velate, che dal 24 al 31 luglio dedicherà un capitolo del suo programma estivo a Dante, in collaborazione con Tra Sacro e Sacro Monte in una sorta di sacro monte diffuso. Il poeta sarà legato ad un particolare filone dell’arte contemporanea, la fiber art: gli artisti hanno lavorato sul canto settimo e sull’inferno in generale. In mostra non ci sarà solo il grande telo, ma è prevista anche un sfilata di abiti-scultura ispirata all’interno dantesco, con la speciale partecipazione di Andrea Chiodi che leggerà il canto settimo dell’inferno.

Un dante sorprendente e supercontemporaneo invaderà Varese anche a settembre in concomitanza con l’apertura delle scuole: l’artista Pietro Pirelli, che ha creato a Milano l’anno scorso delle poetiche visioni in ricordo della strage di piazza Fontana e della vicenda dell’anarchico Pinelli, facendolo “volare” (verso il cielo, in questo caso) nei cieli meneghini con l’aiuto dei laser, è stato chiamato dal sindaco di replicare a Varese la performance, facendo “scintillare il pensiero di Dante” in città. Un evento ancora misterioso che proseguirà per 15 giorni e si concluderà a Palazzo Estense.