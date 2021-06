47 dosi di cocaina nascoste in auto, arrestato spacciatore di 20 anni a Busto Arsizio

Una chiamata alla Polizia di Busto Arsizio ha fatto scattare l’allarme per una persona sospetta che si aggirava in via Timavo: “…c’è un uomo dai tratti nordafricani che sosta tutti i giorni e per tutto il giorno in questa via, su un’autovettura, potrebbe essere un “palo” di ladri d’appartamento”.

Gli agenti hanno controllato e individuando l’auto segnalata, un’utilitaria, con alle guida un uomo marocchino di 20 anni con permesso di soggiorno, residente a Torino.

Il suo evidente nervosismo e le spiegazioni poco credibili e contraddittorie fornite per giustificare la sua presenza in quel posto (“stavo dormendo…ho fatto un incidente…ho litigato con la fidanzata”) hanno convinto i poliziotti ad approfondire il controllo e perquisire auto e autista, soprattutto dopo aver scoperto che l’uomo aveva circa 3000 euro in contanti con sé.

Sotto l’auto gli agenti hanno notato un lembo di cellophane che fuoriusciva da un foro della scocca. Hanno così scoperto che nelle modanature in plastica sotto le due portiere anteriori erano stati ricavati altrettanti vani e che in ognuno dei due c’erano dei sacchetti contenenti, in tutto, 47 dosi di cocaina.

Il pusher ventenne aveva scelto quella via, tranquilla e poco trafficata, per svolgere la sua attività: arrestato, per lui si sono aperte le porte del carcere e dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.