Aggressioni, allarme droga e il primo acquisto dell’Openjob nel podcast del 25 giugno

Le principali notizie di venerdì 25 giugno

Aggressione ai danni di un diciottenne nel centro di Busto Arsizio. Durante il secondo giovedì di negozi aperti alla sera e nonostante la presenza in forze di agenti di polizia, due diciassettenni hanno aggredito il ragazzo nella centralissima piazza Trento e Trieste. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 ma non ha riportato gravi conseguenze. Secondo la ricostruzione fornita, il diciottenne era a passeggio con amici in via Milano, quando è stato aggredito senza alcun motivo da altri due ragazzi i quali, dopo averlo urtato intenzionalmente con una spallata, lo hanno poi colpito con dei pugni alla nuca facendolo finire a terra dove i due aggressori avrebbero continuato a colpirlo, fiancheggiati da alcuni loro compagni, per poi dileguarsi. La descrizione ha permesso alla polizia di individuare i due autori dell’aggressori, diciassettenni, residenti a Busto Arsizio e già noti per altri precedenti di polizia. I minorenni sono stati denunciati.

Oltre 70 mila euro non dichiarati. È quanto hanno ritrovato i militari della Guardia di Finanza di Luino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Varese in servizio al valico stradale di Zenna. L’ultimo ritrovamento di denaro contante non dichiarato, pari a euro 16.060, era all’interno di un bagaglio a mano di un cittadino tedesco che stava entrando nel nostro paese. Ricordiamo che la normativa impone la dichiarazione per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore alla soglia di 10mila euro.

L’attesa rotonda di Largo Flaiano all’ingresso della città di Varese, ideata per ridurre il traffico in entrata e uscita, fa un altro passo avanti. È online il bando di gara per l’assegnazione dei lavori: si tratta dell’ultima tappa prima dell’avvio vero e proprio del cantiere, un’opera da oltre 2 milioni di euro.

Sabato 26 giugno, Servizio Dipendenze deell’ASST Sette Laghi , Comune e volontariato saranno in piazza Monte Grappa a Varese in occasione della Giornata mondiale contro la droga. Una presenza per sensibilizzare su un tema che vede , nei primi sei mesi del 2021, un aumento importante di casi: a fronte di 3414 accessi nel 2019 scesi a 3101 lo scorso anno, nei primi sei mesi del 2021 sono già 2624 le richieste di assistenza. Di questi sono 142 riguardano gli adolescenti. Il tema della tossicodipendenza è il più diffuso, con 1260 richieste di assistenza contro le 416 per alcolismo e le 75 per gioco patologico.

Apriamo la pagina sportiva e parliamo di basket e del Blitz di mercato della Openjobmetis che ha firmato con Alessandro Gentile. L’esterno casertano, 29 anni, vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione. Il primo acquisto del mercato estivo aveva già giocato per Vertemati a Treviso

