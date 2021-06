Da Cascina Costa al Ticino, la nuova ciclabile nel verde nasce grazie ai volontari di Samarate

C’è un pezzo della ciclopedonale tra Samarate al Ticino, che scende dalla frazione Cascina Costa, che è sempre stato pericoloso per le famiglie. Così, la neonata associazione Ortensie blu (nata dalla scissione con Iris) ha stipulato un accordo con il Parco del Ticino per trovare un modo di collegare le vie ciclabili e trovare una via sicura nel verde, adatta ai giovani e alle famiglie.

«Il presidente Francesco Tiziani, insieme ad altri due soci, ha cercato una strada alternativa che collegasse verso via Gaggio», racconta la volontaria Emanuela Signorini. Si trattava solo di capire se fosse veramente alla portata di ciclisti giovani e delle gite in famiglia.

Un regalo alle famiglie di Samarate

Settimana scorsa c’è stato il collaudo, con ragazzini e insegnanti del doposcuola delle medie di Samarate: «L’uscita in bicicletta è stata la prova del nove, volevamo capire se funzionasse. Insieme a circa 9 studenti e le 2 insegnanti abbiamo percorso il nuovo tratto in scioltezza e senza problemi fino all’ ex dogana austroungarica a Tornavento».

L’esperimento, dunque, è andato a buon fine; non resta che segnare il nuovo tratto: «Quest’estate lavoreremo ai cartelli – continua Signorini – in modo da segnare il percorso. A settembre faremo il tratto da Samarate al Ticino insieme alle scuole del territorio in bici, sono circa 11-12 chilometri tra andata e ritorno».

E poi? Il percorso verrà “consegnato” alle famiglie samaratesi, che potranno usufruirne per weekend alla scoperta delle bellezze del territorio, «abbiamo lavorato pensando ai bambini». «Si tratta di una piccola grande cosa che risponde alla mobilità sostenibile», che attraversa i boschi e tre Comuni – Samarate, Lonate Pozzolo e Ferno.

Cascina Costa è già oggi raggiunta da una ciclabile da Samarate, che a sua volta si connette anche alla ciclabile di via della Prava, accesso da Cardano al Campo-Gallarate, e all’asse ciclabile dal centro di Cardano: il nuovo percorso regala un accesso al fiume anche ad altri Comuni vicini.

I progetti nel calderone di Ortensie blu

A fine estate arriveranno altri progetti, sempre nell’ottica del verde e della sostenibilità – d’altronde in Ortensie blu è confluito il sottogruppo “verde” dei volontari di Iris, circa 15, «la parte più attiva che ha fatto numerose iniziative pubbliche».

«Le attività saranno simili a quelle degli anni scorsi», svela la volontaria, «ora se ci troviamo in una situazione di interregno, i progetti che avevamo aspettano il passaggio di consegne». Sicuramente in autunno e a Natale daranno inizio a diverse iniziative, coinvolgendo i samaratesi: «Diamo loro una chance per uscire di casa e fare un’esperienza diversa».

Certamente ci sarà il completamento delle ortensie blu che circondano Villa Montevecchio, il progetto nato tre anni fa per valorizzare la villa di fine Ottocento: mancano circa 200 ortensie per completare l’anello blu. «Quando ci sarà il passaggio di consegne potremo “chiudere l’anello”. Quest’anno, a causa della chiusura del parco durante il lockdown, è stata dura curare le nostre ortensie».

Signorini svela anche che il Parco del Ticino ha intenzione di inserire il parco e la Villa Montevecchio nelle mete da visitare durante il periodo di fioritura delle ortensie.

Infine, è in progettazione qualcosa che valorizzerà San Macario, «una zona che merita più attenzione: ci vogliono tempo e pazienza ma arriveremo anche in quella frazione e sarà bello esserci».