A Samarate nasce l’associazione “Le ortensie blu”

A Samarate nasce una nuova associazione, “Le ortensie blu”: un gruppo che si richiama al lavoro fin qui svolto sotto l’egida di Iris, sigla che ha avuto una certa eco per diverse iniziative, molte delle quali legate al verde (compreso il “bosco del respiro” poi esportato anche in altre località come Olgiate Olona).

Proprio a una di queste iniziative si rifà il nome scelto dal nuovo sodalizio: «A distanza di tre anni dalla messa in opera del suo primo progetto, la collina delle ortensie di Villa Montevecchio, il folto gruppo di amanti del verde che lo ha ideato e realizzato è pronto a nuove sfide. Lo fa staccandosi dalla compagine iniziale, Iris, con cui abbiamo sin qui condiviso un importante percorso, per dare vita ad un gruppo nuovo, l’Associazione di Volontariato “Ortensie Blu” di Samarate» dice Francesco Tiziani, presidente uscente di Iris (si è dimesso venerdì scorso) e ora presidente della nuova associazione.

«Cosa cambia nella nostra condotta ? Nulla. Continueremo a piantare fiori e piante, a collaborare con l’Amministrazione Comunale, con le altre associazioni del territorio, in una parola ad aver cura di Samarate.

Noi crediamo che l’impegno sociale e culturale per la città sia come un fiore : una volta piantato , va poi curato e difeso, giorno dopo giorno, con il contributo di tutti. Abbiamo cambiato il grembiule da lavoro, ma vi vogliamo rassicurare: noi continueremo per la stessa strada».

Dietro alla nascita di un nuova sigla ci sono divergenze interne ad associazione Iris, che, in sé, continuerà ad esistere. Tiziani parla di una «partenogenesi da Iris», prendendo in prestito un termine della biologia. Per dire che «l’offerta associativa aumenta, non diminuisce».