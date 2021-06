Due medaglie d’oro ai Mounted Games per l’Asd Peter Pan

Un 2021 ricco di soddisfazioni per l’ASD Peter Pan di Tradate che conquista due medaglie d’oro al Campionato Italiano Mounted Games a squadre, che si è svolto lo scorso fine settimana sui campi del Centro Ippico il Torrione di Tortona e che ha visto la partecipazione di oltre 40 squadre e di 200 cavalieri provenienti da tutta Italia.

Al termine di tre emozionanti sessioni di gioco e di una finale, combattuta fino all’ultimo fischio dello starter, Erika Colombo nella categoria Under18 e Matilde Giulia Guidali nella categoria Under12, hanno conquistato insieme ai loro compagni di squadra, il titolo di Campioni d’Italia MG 2021 salendo sul gradino più alto del podio. Un meritatissimo applauso va anche, e soprattutto, ai loro pony Lady e Banana, senza i quali questo successo non sarebbe stato possibile. Complimenti alla coach Marta Palermo per l’ennesimo eccellente risultato ottenuto in questo inizio di anno agonistico.

«Questa vittoria è l’emblema del gioco di squadra che distingue i Mounted Games da altre discipline equestri – spiegano dall’associazione -. L’incontro di talenti provenienti da diversi centri ippici che si sono uniti per gareggiare in squadre miste, è stata infatti l’arma vincente per conquistare il titolo: in ordine Associazione Ippica La Farnia (Toscana), Club Ippico L’Agrifoglio (Toscana), Equestrian Riders (Marche) e La Casa del Colle (Sardegna) e naturalmente ASD Peter Pan (Lombardia)».