Emanuele e Mattia, “due persone splendide, in loro vedi la forza di un padre e di un figlio”

«Due persone speciali. Sia il padre per quello che fa per il figlio, sia il ragazzo per il servizio che fa all’hub vaccinale».

Parole chiare e di grande stima, che il presidente della Comunità montana Valli del Verbano e sindaco di Rancio Valcuvia ha voluto esternare dopo aver letto la storia di Emanuele e Mattia Castorino, padre e figlio volontari all’hub vaccinale e qualche giorno fa raccontata da Varesenews.

Mattia, 25 anni, soffre di una grave malattia che lo costringe sulla sedia a rotelle e ad alzarsi con fatica e nonostante questo per due giorni la settimana si prodiga a disposizione degli altri proprio al centro vaccinale di Rancio Valcuvia, accompagnato dall’instancabile padre, Emanuele.

Una vicenda conosciuta da quanti gravitano attorno al punto vaccini, ma sconosciuta ai più.

«Mattia è sempre attentissimo al lavoro che fa e lo fa con passione, cuore e amore. Sono due persone splendide e nonostante i loro problemi portano una ventata di ottimismo e positività. Vedendoli lì, al lavoro, vedi la forza di un padre e un figlio», ha concluso Simone Castoldi.