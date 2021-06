Humanitas attiva il corso di Scienze Infermieristiche alla Mater Domini

Apre all’Humanitas Mater Domini di Castellanza il corso universitario in Scienze Infermieristiche con 25 posti.

Humanitas University, infatti, attiva il corso di laurea triennale in stretta collaborazione con Humanitas Mater Domini, che sarà anche sede dei tirocini insieme ad alcune strutture convenzionate del territorio. Le lezioni si terranno presso la sede della LIUC – Università Cattaneo, con un mix di attività in presenza e online.

L’evoluzione dei bisogni della popolazione, sempre più anziana e spesso affetta da più patologie, ha fatto emergere chiaramente la necessità di fornire un’assistenza di qualità e un percorso formativo contestualizzato nella realtà specifica a cui si fa riferimento.

La scelta di proporre un corso di laurea in Infermieristica anche a Castellanza nasce proprio da questa volontà di avvicinarsi al territorio e agli studenti, che sempre più ne hanno fatto richiesta. A confermare il bisogno di assistenza qualificata sono anche i dati di Almalaurea, secondo cui l’80% dei laureati trova occupazione ad un anno dalla conclusione degli studi a livello nazionale sia in ambito ospedaliero che nei servizi territoriali che stanno acquisendo sempre più rilevanza.

«L’apertura di questo corso di laurea in infermieristica è la naturale risposta ai bisogni di competenze qualificate che possano avere un’importante ricaduta sociale sul territorio – commenta Marco Montorsi, rettore di Humanitas University – Per andare incontro alle esigenze dei pazienti, degli studenti ma anche dell’evoluzione della sanità, abbiamo deciso di essere presenti anche a Castellanza e di poter offrire un percorso che si avvale quella qualità e della competenza di Humanitas Mater Domini. Ed è proprio questo stretto legame tra la formazione e un rapido ingresso nel mondo del lavoro uno degli elementi distintivi del nostro corso di laurea».

«Il nuovo Corso di Laurea in Infermieristica di Humanitas University a Castellanza è per noi un orgoglio, un’iniziativa che sottolinea l’interesse del nostro Istituto ad offrire, oltre a percorsi di cura e qualità, anche una concreta opportunità di formazione per i giovani del nostro territorio – afferma Alessandro Liguori, Amministratore Delegato di Humanitas Mater Domini. Tra gli aspetti distintivi del progetto, la stretta integrazione con il nostro ospedale nella scelta dei docenti e nella possibilità di tirocini, per garantire professionisti sempre più centrali nella gestione del paziente, con competenze solide e con apertura interdisciplinare».

«Si aggiunge un altro importante tassello alla collaborazione tra la LIUC e Humanitas Mater Domini – spiega Riccardo Comerio, Presidente della LIUC – Università Cattaneo – dopo l’importante accordo siglato qualche mese fa per il monitoraggio dell’andamento del COVID-19 all’interno della comunità universitaria. Ora, la novità di questo corso di laurea in Infermieristica: è per noi motivo di orgoglio aprire le porte dell’ateneo a un’iniziativa così importante, soprattutto in un momento storico in cui la gestione del sistema sanitario è inevitabilmente la priorità assoluta, a partire dalla formazione di nuove risorse».

Il corso: tra teoria e pratica, anche al Simulation Center di Humanitas University

Le lezioni si terranno presso la LIUC, mentre i tirocini si svolgeranno in Humanitas Mater Domini e in sedi convenzionate del territorio. Gli studenti potranno poi recarsi presso il Simulation Center di Humanitas University a Pieve Emanuele (Milano), per completare la formazione con un percorso di attività di simulazione avanzata. Si potenzia così l’offerta formativa che vede il corso di Infermieristica attivo presso la sede principale di Pieve Emanuele (Milano) e a Bergamo, in collaborazione con Humanitas Gavazzeni, confermando la volontà di avvicinarsi sempre di più ai territori per poter offrire assistenza di qualità e in linea con le peculiarità di ciascuno.

Il corso di laurea triennale in Infermieristica di Humanitas University, che ha in totale 140 posti suddivisi sulle 3 sedi, prevede una forte esperienza clinica che consente agli studenti, sotto la supervisione di un tutor, e a partire dal primo anno di corso, di integrare teoria e pratica, e sperimentando in sicurezza tutte le procedure e le manovre assistenziali grazie alle esercitazioni in laboratorio e alle attività di simulazione ad alta fedeltà con professionisti specializzati.

Il test di ingresso per il corso di laurea triennale in Infermieristica si terrà in modalità home-based, ossia dal proprio domicilio, l’1 settembre 2021. Per informazioni https://www.hunimed.eu/it/course/infermieristica/ammissioni/

Per rispondere al meglio all’evoluzione del contesto socio-sanitario, infine, è stato attivato presso il Campus di Humanitas University a Pieve Emanuele anche il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, in lingua italiana, della durata di due anni. Pensato per chi lavora, prevede lezioni 3 giorni a settimana (da giovedì a sabato) anche in orari serali (14.30-20.00).