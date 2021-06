A Laveno Mombello una serata per Dante Alighieri

Per promuovere la cultura e l’arte, il parco di Villa Frua e le magnifiche stanze della sede comunale, il Sindaco di Laveno Mombello organizza per il prossimo sabato 3 luglio alle ore 20.00 l’evento intitolato “Laveno incontra Dante”.

Durante la serata culturale – conviviale, si potrà ammirare la splendida opera di DAMSS Art (Daniela Arnoldi e Marco Sarzi-Sartori) “Inferno 3000”, una installazione di 50 metri quadrati realizzata con la tecnica della Fiber Art che raffigura alcuni dei folli e drammatici episodi che hanno sconvolto il nostro pianeta nel corso del novecento inaugurata lo scorso 29 maggio.

Sarà anche l’occasione per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante con la lettura di alcuni canti della Divina Commedia accompagnata dalla proiezione di illustrazioni celebri del Poema dantesco e dalle note della “Dante Symphonie” di F. Liszt trascritte per viola da Simone Libralon, violinista e professore d’orchestra de “La Verdi”, Orchestra Sinfonica di Milano, che tiene regolarmente recital per viola sia in Italia che all’estero e che ha collaborato con diverse orchestre tra cui i Nürnberg Symphoniker e l’Orchestra Cherubini diretta da Riccardo Muti.

Alla serata parteciperanno molte figure di spicco del mondo istituzionale, imprenditoriale e culturale del nostro territorio e della provincia.

L’evento sarà anche l’occasione per promuovere una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano, che tanto si è prodigata per assisterci e gestire l’emergenza in questi mesi difficili. La serata si configura come il primo di una serie di eventi che vorranno coniugare cultura, arte e solidarietà, individuando, di volta in volta, come beneficiari enti diversi che operano a tutela della collettività.

La partecipazione è aperta anche alla cittadinanza che voglia aderire all’iniziativa con un contributo da devolvere alla Croce Rossa.

In considerazione del limitato numero di posti, per maggiori informazioni scrivere a cerimoniale@comune.laveno.va.it.