Metti una sera a cena con Richetti

Successo per la prima sera a cena di sostegno del candidato sindaco di Azione Varese Carlo Alberto Coletto, al golf club Panorama.

Protagonisti, per gli oltre cento partecipanti, Matteo Richetti (In presenza) e Carlo Calenda (in una videocall a sorpresa): «La nostra preparazione alle amministrative è cominciata qui a Varese prima che in altre città – spiega Richetti – Grazie a Giancarlo, con cui ho un debito di amicizia, Andrea e Nicolò, che si spende in regione».

«Questa è una delle città in cui Azione, come si dice. “ci mette la faccia”, e io la sento particolarmente vicina perchè l’accomuno alla mia di città – ha continuato il fondatore del partito – Varese la sento come una realtà simile a Modena, e ho il terrore di vedere città medie come queste, traino e simbolo dell’operosità italiana, perdere terreno. Non ho niente di personale contro il sindaco uscente, con cui ho anche un rapporto personale, ma qui la questione è totalmente politica: la nostra ambizione, con Carlo Alberto Coletto candidato, è quella di qualificare l’offerta. Un’alternativa c’è a chi non si rassegna alla fiammata elettorale e poi a 5 anni senza capacità di lasciare un segno».

Prima della cena, un aperitivo di sostegno con i giovani di Azione Varese, a cui il fondatore della formazione politica si ha appellato perchè «È il momento di dare il gas a questa campagna elettorale».