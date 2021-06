Prevenzione oncologica in comune a Busto: visite gratuite per i dipendenti

Prende il via in questi giorni un progetto di welfare aziendale rivolto ai dipendenti comunali, organizzato in collaborazione con la sezione varesina della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Si tratta di un’azione di prevenzione oncologica, articolata in viste senologiche e dermatologiche molto apprezzate dai dipendenti.

Saranno circa cento i dipendenti che si sottoporranno alle visite dermatologiche e circa settanta le signore che

hanno prenotato quelle senologiche.

Oggi le prime visite, in comune e nella sede della Lilt di via Venegoni: il sindaco ha ringraziato i medici e le volontarie impegnati nelle visite e ha sottolineato l’importanza

della prevenzione.

Solo qualche giorno fa il presidente della Lilt, Ivanoe Pellerin, aveva ritirato un grazie speciale dall’Amministrazione in occasione della Festa del Ringraziamento per le tante

attività che l’associazione svolge sul territorio.