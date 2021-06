Quattro passi in palude Stoppada per “Difendiamo Selene”

Dopo la necessaria sospensione del mese scorso, torna, domenica 20 giugno alle 9.30, la possibilità di effettuare la passeggiata di sensibilizzazione per la salvaguardia della Palude Stoppada organizzata dal comitato “Difendiamo Selene“.

Il comitato spontaneo, riorganizzando l’evento, invita la cittadinanza varesina e tutte le istituzioni a partecipare: «Per comprendere e conoscere meglio l’area umida più vicina al centro della città di Varese, la sua importanza e il suo valore storico-ambientale. Potremo valutare anche gli impatti della costruzione della cosiddetta IV rotonda dell’area Ex Malerba e quanto verrà messo in atto per cercare di mitigarne i drammatici effetti».

Il comitato Difendiamo Selene sta infatti mettendo in atto azioni di controllo sull’impatto ambientale e la passeggiata conoscitiva è una di queste: la partenza è fissata per le 9.30 dalla Chiesa di Santo Stefano a Bizzozero per fare un giro ad anello costeggiando l’area umida.

L’iniziativa si svolgerà nel massimo rispetto delle regole anti Covid (distanziamento e mascherine). Si suggerisce di indossare scarpe adeguate e abbigliamento comodo, dovendo camminare su un sentiero e nei pressi di una zona umida. Il rientro è previsto per le 12/12.30.

Per consentire una maggiore organizzazione, il comitato chiede di confermare la presenza inviando una mail all’indirizzo difendiamoselene@gmail.com. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi.