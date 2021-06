Spiagge balneabili, zona bianca e maxitruffe per il podcast del 10 giugno

Le principali notizie di giovedì 10 giugno

Varese archivia finalmente l’ondata pandemica iniziata nell’ottobre scorso: i dati dell’ultima settimana mantengono saldamente la nostra provincia in una fascia compatibile con la zona bianca (che scatterà formalmente all’inizio della prossima settimana) con l’incidenza di 26,55 casi ogni 100mila abitanti. Il virus però circola ancora con 237 nuovi positivi negli ultimi sette giorni.

Torna la balneabilità lungo la spiaggia di Cerro di Laveno. Il divieto comparso nel maggio scorso che aveva colto tutti di sorpresa è stato revocato e una tra le località più gettonate del lago Maggiore riacquista il bollino di “acqua eccellente”.

Anche per la spiaggia di Germignaga potrebbe finire presto il divieto che persiste da qualche anno: la qualità delle acque è in netto miglioramento e la sensazione è che già dal prossimo campionamento si potrà entrare per una nuotata.

Per il resto, le indagini di verifica della qualità delle acque da parte di ats insubria confermano i valori degli anni passati con il Maggiore, il lago di Monate e il Ceresio pronti per la stagione estiva mentre quellodi Comabbio e il bacino di Varese ancora off limits.

Il sindaco di Induno Olona ha annunciato che gli è stata notificata la chiusura delle indagini preliminari per la maxi truffa ai danni del Comune.

Emersa nel novembre 2019, l’indagine portò all’arresto del responsabile dell’ufficio manutenzioni del Comune e altre due persone per corruzione, truffa aggravata, peculato e riciclaggio.

Per il sindaco, che si è sempre detto estraneo ai fatti, è stata chiesta l’archiviazione per l’accusa di abuso d’ufficio.

Resta in piedi al momento l’accusa di omessa denuncia, ma Cavallin ribadisce la sua totale estraneità alla vicenda, anche in merito a questa accusa.

A Lavena Ponte Tresa sono partiti i lavori per la sistemazione dell’ex Area Rock, che porteranno alla realizzazione di un nuovo parco affacciato sul lago, al completamento del lungolago. Si tratta di un intervento che si attende da 15 anni e che sancirà il completamento dei lavori di sistemazione di una delle zone più suggestive del paese: lo spiega il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino

Il 9% dei brevetti green totali arriva dalla terra dei laghi: secondo dati elaborati dalla Camera di Commercio, la provincia di Varese supera la media nazionale (che è di 6,3%) e lombarda ( che è del 6%).

Giovedì 17 giugno i dati verranno analizzati in un webinar proprio sul tema della proprietà intellettuale per l’impresa

È un anno speciale per Alfredo Ambrosetti, protagonista di importanti traguardi personali e riconoscimenti alla carriera. Nell’anno del suo 90esimo compleanno (è nato infatti il 25 giugno del 1931 a Varese, il fondatore del Forum Ambrosetti di Villa D’Este a Cernobbio, che ha visto susseguirsi nel tempo la presenza di capi di stato e di governo di tutto il mondo e grandi imprenditori, insomma il gotha dell’economia e della politica mondiale, ha ricevuto un premio prestigioso, dedicato a una delle figure più importanti dell’economia italiana: Guido Carli.

