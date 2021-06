Tre vittorie per il cavaliere Matteo Checchi a Sanremo

Sensazionale triplo exploit, con tre vittorie in due giorni, di Matteo Checchi, cavaliere dell’Associazione sportiva Etrea di Busto Arsizio, nel Concorso internazionale di equitazione salto ostacoli di Sanremo.

Ha infatti cominciato a vincere, ieri in C135 in sella a Kim Hay al termine di una gara tiratissima che lo ha visto alla fine precedere di soli 33 centesimi di secondo il basiliano Felipe Coutinho Nagata Mendonca. Terza la svizzera Barbara Schneiper, quindi il tedesco Maximilian Schmid, e lo svizzero Fabio Crotta. Per trovare un altro italiano occorre risalire al sesto posto di Camilla Mainardi.

Il cavaliere azzurro ha vinto, nella stessa categoria, anche stamattina precedendo la svizzera Barbara Schneiper, il corregionale cremasco Luigi Crespi, lo spagnolo Manuel Pinto, l’altro azzurro Massimo Grossato e un altro svizzero, Manuel Crotta. Ventisette i partenti.

La giornata è proseguita con la vittoria della C140, vale a dire la categoria più importante della giornata. Checchi, su Lacan 2, ha battuto Massimo Grossato che a sua volta ha anche portato un altro cavallo al terzo posto. Quarto e quinto posto agli svizzeri Jessica Dolt e Roland Grimm. Sesto il tedesco Maximilian Schmid. E ancora tutti stranieri fino al decimo posto di Sofia Rinaldi. Quarantuno i partenti.

Il cavaliere, che ha casa a Busto (oltre che ad Agrate Brianza), sta attraversando un ottimo momento. Quarant’anni, sposato con Valentina Eleuteri, anche lei impegnata nell’equitazione come organizzatrice di eventi, un figlio Emanuele di quattro anni, il cavaliere ha raggiunto la piena maturità. Due anni fa ha indossato anche l’azzurro e un pensierino alla Nazionale, ora che sono ripresi i concorsi a regime, lo fa nuovamente: ovviamente, spera di essere richiamato.

Le gare, a Sanremo, proseguono oggi e domani domenica quando ci sarà il Gran Premio (25.500 euro), uno degli obiettivi di Checchi. A Sanremo è presente con quattro cavalli. Oltre ai due ricordati, dispone anche di Expo e Quiller. La manifestazione è organizzata dalla Società Ippica della presidente Maria Grazia Valenzano Menada.

Matteo Checchi in un salto a Sanremo