Cocquio Trevisago, frontale tra due automobili sulla statale Varese-Laveno

Due auto si sono scontrate violentemente a Cocquio Trevisago, nei pressi del punto vendita Acqua&Sapone e dello svincolo di accesso al Centro Commerciale. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, martedì 13 luglio: coinvolte una Mini che proveniva da Gavirate e una Chevrolet Spark che procedeva in direzione opposta.

Sono tre gli occupanti a bordo delle auto tra cui una bambina di 10 anni; le altre persone coinvolte sono una donna di 40 anni e un uomo di 36. Non si segnalano feriti gravi, anche se nella zona – oltre alle ambulanze – è atterrato anche l’elisoccorso nonostante sulla zona stesse cadendo una violenta pioggia mista a grandine.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi del 118 e gli uomini della Polizia Locale che hanno provveduto a chiudere momentaneamente la Statale 394 – che in quel punto è identificata come “via Milano” – per favorire le operazioni di soccorso. La strada è stata poi riaperta dopo circa mezz’ora, verso le ore 13.