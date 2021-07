Fine settimana ancora fra sole e temporali

“Graduale aumento della pressione atmosferica con l’espansione dell’anticiclone verso l’Europa Occidentale. Masse d’aria secca da NW raggiungono la regione Padano-Alpina. Aumenta la stabilità atmosferica. Il rischio di rovesci e temporali tornerà ad aumentare nella serata di sabato“.

Ecco la situazione meteo del Centro Geofisico Prealpino di Varese che anticipa il fine settimana che si apre venerdì, giornata che presenterà qualche nuvola all’alba, poi ben soleggiato. Formazione di cumuli nelle ore più calde, ma generalmente asciutto. Temperature senza variazioni o in lieve aumento nei valori massimi.

Sabato è prevista una giornata soleggiata al mattino con molti cumuli nel pomeriggio e in serata con rovesci e qualche temporale più probabili in montagna, ma possibili anche sul resto della regione. Temperature massime in lieve calo.

La tendenza per domenica e lunedì: in buona parte soleggiato. Cumuli nelle ore più calde. Rovesci e temporali nel pomeriggio. Temperature senza variazioni o in lieve diminuzione.