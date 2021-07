Gli allenatori del settore giovanile del Città di Varese, c’è anche Davide Bottone

Domenica 4 luglio con l’Adunata Biancorossa inizierà l’avventura del settore giovanile del Città di Varese. Come anticipato dal presidente Stefano Amirante nella conferenza stampa di sabato scorso, a guidare la macchina delle giovanili, in qualità di responsabile, ci sarà Roberto Verdelli.

Restavano da scoprire i nomi dei mister che si occuperanno della parte agonistica, ovvero le squadre dalla Under 16 alla Under 14.

Alla guida dell’Under 16 ci sarà Davide Bottone che da calciatore ha giocato in biancorosso ad inizio carriera e, dopo tanta Serie A e B con Torino, Vicenza e Frosinone è tornato nel 2016/17. Nel 2018/19 comincia il suo percorso da allenatore con i Giovanissimi Provinciali del Gavirate per approdare, poi, in Svizzera dove ha guidato nell’ultima stagione gli Allievi Under 17 del Chiasso.

Per l’Under 15 sono stati designati Giancarlo Calvia e Piergiorgio Prodorutti. Giancarlo Calvia approda al Città di Varese dopo il biennio a Gavirate alla guida del gruppo 2006, mentre in precedenza – tra le altre – aveva guidato i Giovanissimi Regionali di Varese e Pro Patria, oltre a un’esperienza nella pre-agonistica con la Solbiatese. Grande esperienza anche per Piergiorgio Prodorutti che ha nel proprio curriculum la Rappresentativa Provinciale Giovanissimi di Varese e la Scuola Calcio dell’Inter, oltre a Pro Patria, Luino, Sestese, Gavirate e, nell’ultima stagione, l’Under 16 Regionale dell’Ispra.

La categoria di ingresso nell’agonistica, ovvero i Giovanissimi Under 14, vedrà al timone Roberto Civita. Da calciatore ha vestito le maglie, tra le altre, di Caronnese, Gavirate, Mozzate e Chiasso per dedicarsi poi alla formazione dei giovani calciatori. Roncalli, Mozzatese, Accademia Cislago e Accademia Como le società con le quali si è impegnato prima di legarsi ai granata del Torino Club, società nella quale ha guidato gli Esordienti 2008 nell’ultimo biennio.