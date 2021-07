Hascisc a Busto, d’asporto o delivery

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un giovane incensurato di 21 anni residente in città, sorpreso in possesso di una considerevole quantità di hashish destinato allo spaccio.

Agli agenti del Commissariato è arrivata una segnalazione relativa ad un giovane indicato come pusher attivo nei parchi pubblici cittadini, ma anche mediante consegna a domicilio.

I poliziotti, effettuate le prime verifiche, si sono portati presso l’abitazione del ragazzo dove sono stati trovati e sottoposti a sequestro un barattolo di vetro contenente un panetto del peso netto di oltre 50 grammi di hashish e un secondo barattolo di vetro contenente un’altra dose , tenuto accanto ad un bilancino di precisione.

Il giovane incensurato, che non svolge alcuna attività lavorativa, aveva inoltre la disponibilità di 210 euro considerati dalla Polizia provento dell’attività di spaccio. Tale certezza è derivata dalla visione del contenuto di foto e filmati conservati sul cellulare, utilizzati dal giovane spacciatore per offrire la merce a sua disposizione ai suoi acquirenti e poter raccogliere gli ordinativi.

Nelle foto, oltre ad essere riprese diverse tipologie di stupefacenti in quantitativi ben superiori a quanto trovato presso l’abitazione, venivano mostrate anche le banconote provento dell’attività di spaccio.

Il giovane spacciatore è stato tratto in arresto in attesa della direttissima fissata per la giornata odierna.